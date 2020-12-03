В Петербурге планируют увеличить до пяти число прививочных пунктов от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербург готов к проведению массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции и планирует организовать пять прививочных пунктов, два уже работают. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Петербург готов к массовой вакцинации. Два прививочных пункта развернуты - в больнице № 40 и в поликлинике Красногвардейского района. Готовы развернуть еще три, для них приобретается необходимое оборудование", - рассказала собеседница агентства.

2 декабря президент Владимир Путин сообщил, что вакцинация от коронавируса в России может начаться уже в конце следующей недели. Город уже получил три партии отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V" (в общей сложности 2 042 дозы). Начата вакцинация сотрудников "красных зон", реанимаций городских и приемных покоев стационаров. Пока все дозы рассчитаны на медицинских сотрудников. В комитете уточнили, что до конца года город должен получить еще минимум 2 600 доз, предназначенных для вакцинации медиков.

Россия 11 августа зарегистрировала вакцину "Спутник V". Препарат разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ, прошел клинические испытания в июне и июле.

По последним данным, в Петербурге выявили 136 980 случаев заражения коронавирусом - второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 78 004 человека, умерли 5 668. За последние сутки в городе выявили 3 692 случая заражения.