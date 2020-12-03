Захарова отметила растущий интерес стран ЕС к российской вакцине "Спутник V"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Страны Евросоюза выражают все большую заинтересованность в российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Растет интерес к вакцине "Спутник V" в том числе и со стороны государств ЕС. Наряду с поставками образцов препарата в Венгрию российские представители ведут переговоры с рядом других европейских партнеров", - сказала она.

Дипломат отметила, что 27 ноября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) посетила делегация научного комитета по вакцинам правительства Франции для обсуждения взаимодействия по вопросам производства "Спутник V" и массовой вакцинации.

Захарова добавила, что на данный момент РФПИ получил заявки из более чем 50 стран на приобретение свыше миллиарда доз "Спутника V".

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, разработанная Центром им. Гамалеи. Сейчас она проходит пострегистрационные испытания, в которых только в России принимают участие 40 тыс. добровольцев. Клинические испытания препарата также проходят в Белоруссии, Бразилии, Индии и ОАЭ.

Венгрия в ноябре стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы российской вакцины "Спутник V" для проведения исследований.