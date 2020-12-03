Путин поддержал идею давать инвалидам право на бесплатное второе высшее образование

НОВО-ОГАРЕВО, 3 декабря. /ТАСС/. Люди, получившие инвалидность после окончания вуза и лишившиеся возможности работать по первой специальности, должны получить право на получение второго высшего образования за счет бюджета. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе встречи с представителями общественных организаций инвалидов.

"Что касается второго образования за счет бюджета, думаю, что это вполне обосновано. У нас есть определенные исключения для некоторых категорий граждан и для некоторых отраслей. Но для людей с ограничениями по здоровью, когда мы говорим о том, что необходимо включать их в трудовую деятельность, вполне мне кажется обоснованным было бы разрешить людям получать второе образование за счет бюджета", - сказал он.

Путин подчеркнул, что полностью поддерживает данную инициативу, так как для бюджета это небольшие деньги. "На это нужно пойти в силу чрезвычайной ситуации, с которой люди сталкиваются, которые либо приобрели травму, либо инвалиды по детству. Этих людей надо поддержать", - добавил он. "Не всем удается получить образование, которое становится судьбой, а для человека с ограниченными возможностями по здоровью это вдвойне-втройне сложнее, чем для всех других, поэтому, безусловно, здесь нужно принять это решение", - указал президент.

Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проработать в правительстве эту инициативу.