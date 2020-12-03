В Калининграде с 7 декабря кафе и рестораны смогут работать до 23:00

КАЛИНИНГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Предприятия общепита в Калининградской области с 7 декабря смогут начать работать до 23:00. Об этом сообщил на съезде лидеров "Опоры России" в Светлогорске под Калининградом губернатор области Антон Алиханов.

"С понедельника мы продлим время работы общепита до 23:00 и надеемся, что это поможет нашему бизнесу", - сказал он. Сейчас работа кафе и ресторанов в области разрешена с 06:00 до 21:00.

Из-за коронавируса в области сохраняется режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями эндокринной системы и дыхательных путей. Работодатели по-прежнему обязаны обеспечить работу в удаленном режиме не менее 50% административного персонала, а также всех беременных. Торговым центрам предписано обслуживать посетителей с соблюдением социальной дистанции и обеспечением не менее 25 квадратных метров площади на посетителя. Запрещена работа фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах. В дистанционном режиме продолжат работу все учреждения дополнительного образования, за исключением учреждений физической культуры и спорта.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 3 декабря в области подтверждено 12 037 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 8 925 пациентов, умерли 127 человек, остаются под медицинским наблюдением 4 364 человека.