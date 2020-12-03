Глава Ростовской области поручил решить проблему с выдачей лекарств пациентам с COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил Минздраву региона и главам муниципалитетов разобраться в ситуации с выдачей лекарств пациентам с коронавирусом. Как сообщил в четверг на заседании регионального оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции глава региона, в ряде городов и районов не все пациенты получают наборы лекарств, необходимые для амбулаторного лечения.

По словам Голубева, в Миллеровском районе выявлено 64 пациента с коронавирусом, а получили лекарства лишь 12. Похожая ситуация в Зерноградском и Константиновском районах. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ростовской области Александр Крат объяснил это тем, что "информация в адрес министерства здравоохранения предоставляется или некорректно, или просто пациенты у нас остаются там без лекарственной терапии".

"Вы персонально отвечаете как исполняющий обязанности министра, чтобы у людей были лекарства. Уважаемые главы, вы тоже за это несете персональную ответственность. Будьте добры, интересуйтесь здоровьем своих людей и максимально отдавайте [лекарства], у вас для этого все есть, - сказал Голубев, обращаясь к участникам заседания. - В понедельник в 9:00 утра у меня должна быть полная информация в разрезе муниципалитетов и по количеству пациентов с подтвержденным коронавирусом, и по количеству пациентов, которые получили препараты".

Ранее Голубев сообщал о начале поступления в муниципалитеты региона препаратов для лечения пациентов с коронавирусом в амбулаторных условиях. На закупку лекарств для пациентов с коронавирусом из федерального бюджета Ростовской области ранее было выделено 157,9 млн рублей.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 41 013, число выздоровевших выросло до 33 321, умерли 1 403 человека. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,06. Медицинскую помощь пациентам с коронавирусом оказывают в 20 госпиталях, в которых развернуто 3 310 коек.