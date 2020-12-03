Создание арктического НОЦ в трех регионах поддержано правительством РФ

МУРМАНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство России одобрило заявку на создание межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) "Российская Арктика". Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства Мурманской области по итогам участия главы региона Андрея Чибиса в заседании Совета НОЦ, состоявшемся в формате видеоконференции.

"Правительство России одобрило совместную заявку Мурманской, Архангельской областей и Ненецкого автономного округа на государственную поддержку формирования и дальнейшей работы межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика". Заявка вошла во вторую пятерку победителей конкурсного отбора", - сказано в сообщении.

В правительстве уточнили, что базовыми участниками НОЦ "Российская Арктика" от Мурманской области выступят Кольский научный центр РАН, Мурманский государственный технический университет (МГТУ) и Полярный филиал ВНИРО (бывший ПИНРО).

"Деятельность центра сосредоточится на пяти основных направлениях: материалы и технологии для судостроения и морской арктической техники, развитие высокотехнологичных производств в Арктике (добыча и переработка полезных ископаемых и синтез новых материалов), жизнедеятельность человека в Арктике, биоресурсы Арктической зоны, включая водные, Северный морской путь и связанность арктических территорий", - пояснили в пресс-службе.

В сообщении цитируют Чибиса, который, выступая в защиту заявки, подчеркнул, что при формировании задач НОЦ был сделан акцент на поиск "точек роста" внутри каждого субъекта, а в Мурманской области с самого начала был взят прицел на конкретного потребителя научных компетенций Центра - крупные высокотехнологичные проекты.

"Это химико-металлургический комплекс Африкандского месторождения по производству диоксида титана и проект ГОКа на базе месторождения платиноидов Федорова тундра. Это создание нового экологически чистого металлургического производства компании "Норникель", которое на 85% позволит сократить выброс диоксида серы, - фактически "белая металлургия", таких проектов в современной России еще не было. Ну и, конечно, все, что связано со сжиженным природным газом и теми проектами, которые реализует у нас в регионе компания "НОВАТЭК". Для нас принципиально важно, что-то, что будет разрабатываться в научно-образовательном центре, уже имеет свой спрос", - приводят слова главы Мурманской области.

Глава Архангельской области Александр Цыбульский в своем телеграм-канале отметил, что это пример силы межрегиональной кооперации, которая даст новый импульс к развитию науки, экономики и промышленности не только наших регионов, но и всей Российской Арктики.

"Мы все много работали, чтобы оказаться сегодня в пятерке лучших проектов. Впереди большая работа, для которой у нас есть все необходимое - природные и производственные ресурсы, научный и образовательный потенциал и люди, готовые постигать новые высоты", - сказал он.

В России в рамках проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации", входящего в нацпроект "Наука", планируется создать не менее 15 НОЦ мирового уровня (на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики). Один из них должен располагаться в Арктическом регионе.