Российская делегация почтила память погибших при освобождении Китая советских воинов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Торжественные мероприятия с участием российских дипломатов и представителей Минобороны РФ прошли в Китае в честь Дня Неизвестного Солдата, сообщили в четверг журналистам в военном ведомстве.

"3 декабря в уезде Дашицяо города Инкоу провинции Ляонин прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов к могилам советских воинов, погибших в августе 1945 года в боях при освобождении Северо-Востока Китая", - говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие сотрудники представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, дипломаты генерального консульства России в Шэньяне и представителей местных органов власти.

В настоящее время в Китае активно ведется работа по установлению сведений о солдатах и офицерах России, погибших в войнах ХХ века и захороненных на территории современного Китая. Как уточнили в Минобороны РФ, в уезде Дашицяо на территории местного мемориального кладбища, где прошло памятное мероприятие, захоронены два неизвестных советских воина, погибших в ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции в августе - сентябре 1945 года.

День Неизвестного Солдата отмечается в России 3 декабря. 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду.