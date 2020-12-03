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Путин одобрил идею организации инклюзивного отдыха для детей в регионах страны

Инклюзивные смены уже организуются в крупных федеральных центрах, отметил президент

НОВО-ОГАРЕВО, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поддержал идею организации совместного отдыха детей с их сверстниками с ограниченными возможностями здоровья.

На встрече с представителями общественных организаций людей с инвалидностью, которая состоялась в четверг, Путину поступило предложение об организации инклюзивного детского отдыха во всех регионах страны. "Предложение правильное, обязательно проговорю это с коллегами из правительства", - заверил глава государства.

"Инклюзивные смены уже организуются в крупных федеральных центрах, нужно это внедрять шире и на региональном уровне", - отметил президент. Он пообещал, что вопрос будет проработан как на федеральном, так и на региональном уровнях. "Будем расширять эту практику", - заверил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
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