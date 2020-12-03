Всех добровольцев старше 60 лет привьют "Эпиваккороной" до конца года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Всех 150 добровольцев старше 60 лет, участвующих в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" новосибирского центра "Вектор", привьют до конца этого года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По состоянию на 02.12.2020 привито 74 добровольца. Все 150 добровольцев будут привиты до конца 2020 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что добровольцы чувствуют себя хорошо, каких-либо недомоганий и жалоб у них не отмечено. "После иммунизации добровольцы госпитализируются на одни сутки", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, сейчас проводится скрининг добровольцев старше 18 лет для участия в других пострегистрационных испытаниях.

Первые 90 добровольцев старше 18 лет были провакцинированы, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. "По состоянию на 02.12.2020 привито 90 добровольцев в группе 18+", - говорится в сообщении.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил, что вакцина "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.