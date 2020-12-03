Путин: проекты по оказанию помощи инвалидам с 2017 года получили гранты на 9 млрд рублей

НОВО-ОГАРЕВО, 3 декабря. /ТАСС/. Фонд президентских грантов с 2017 года поддержал свыше 4,7 тыс. проектов, нацеленных на оказание помощи людям с инвалидностью. Всего на эти проекты было направлено более 9 млрд рублей, заявил в четверг президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с инвалидами и представителями общественных организаций.

Глава государства отметил, что авторами, вдохновителями и участниками подобных инициатив очень часто становятся те, кто и сам имеет ограничения по здоровью. По его словам, такие люди, безусловно, заряжают своей жизненной энергией, становятся образцами для подражания, доказывают, что для стремления помочь другим нет никаких преград. Это вызывает самую искреннюю благодарность, восхищение и уважение, подчеркнул Путин.

"И, конечно же, такая деятельность - нужная, благородная - заслуживает поддержки, в том числе со стороны государства, - считает президент. - Отмечу, что только за последние несколько лет, начиная с 2017 года, фондом президентских грантов проведено несколько конкурсов, и поддержку получили более 4,7 тыс. проектов, направленных на помощь людям с инвалидностью. На общую сумму 9 млрд рублей".

Как заметил российский лидер, среди получателей грантов все больше проектов, связанных с трудоустройством людей с инвалидностью, раскрытием их творческого потенциала, развитием инклюзивного образования. "Я уже не раз говорил: одной из важнейших задач, стоящих перед страной, перед властью всех уровней, безусловно, является создание самых широких возможностей для самореализации каждого человека", - подчеркнул он.

По его словам, это "в полной мере относится и к людям с ограничениями по здоровью". Важно, чтобы они имели возможность реализовать все свои способности и интересы, могли найти себя в учебе, работе, творчестве, спорте, общественной деятельности и государственной работе, сказал Путин. "Создать именно такие условия - хочу, чтобы сейчас услышали меня мои коллеги и в правительстве, и в регионах - это не просто наша задача, это обязанность", - резюмировал глава государства.

Поручения по итогам

Путин добавил, что по итогам встречи с представителями общественных организаций инвалидов будет сформулирован перечень поручений. При этом он заметил, что работу по поддержке людей с ограничениями по здоровью необходимо масштабировать, чтобы в регионах РФ она шла шире.

Глава государства заверил, что такая поддержка является чрезвычайно важной сферой деятельности для любого государства.

"Мы обязательно будем это делать, будем продолжать эту работу, будем совершенствовать те инструменты, которые мы применяем для достижения поставленных нами целей. Очень рассчитываю на нашу совместную работу в будущем, и не только по линии ОНФ, а по линии соответствующих общественных организаций инвалидов", - заключил Путин.

Поздравления мастерам

Глава государства также поздравил победителей и участников недавно завершившегося VI национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограничениями по здоровью "Абилимпикс". В этом году он проходил в особых условиях, в основном дистанционно, напомнил президент.

"Но уровень мастерства, профессиональной подготовки наших ребят неизменно очень высок, - отметил он. - За таким мастерством всегда стоит сила духа, упорство, целеустремленность". Эти же качества ведут к победе и российских паралимпийцев, которыми по праву гордится вся страна, добавил президент. "Это очень важный пример для всех. Если никогда не сдаваться, можно покорить любые вершины", - уверен глава государства.