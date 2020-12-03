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Кузнецова заявила, что изъятие детей из многодетной семьи в Крыму было необоснованным

По ее словам, сейчас готовится обращение в Генеральную прокуратуру РФ для восстановления прав детей, разлученных с семьей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Изъятие органами опеки детей из многодетной семьи в Крыму было необоснованным. Как сообщает в четверг пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, к такому выводу пришли специалисты аппарата детского омбудсмена после изучения ситуации.

"В ситуации с приемной семьей из Республики Крым органы опеки с детьми поступают как с мебелью! То отдали в приемную семью, сгрузили, то снова забрали - перевезли! Мы звоним специалистам, спрашиваем: на каких основаниях забрали? Ничего вразумительного не ответили. Нет оснований!" - цитирует пресс-служба Кузнецову.

Специалисты федерального аппарата уполномоченного по правам ребенка совместно с региональным детским омбудсменом по итогам изучения ситуации установили, что разлучение детей с семьей было необоснованным. "Факты наличия угрозы жизни и здоровью детей не подтвердились. Теперь мы готовим обращение в Генеральную прокуратуру РФ с целью восстановления прав детей, разлученных с семьей", - сообщила Кузнецова.

Ранее в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю сообщили, что следователи проверят информацию из СМИ и соцсетей об изъятии органами опеки детей из многодетной семьи в селе под Симферополем.

Теги
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаКрым
Пандемия COVID-19
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