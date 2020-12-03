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Путин поддержал идею создания программы психологической поддержки инвалидов

Президент одобрил инициативу по проведению пилотного проекта подобной программы в Нижегородской области

НОВО-ОГАРЕВО, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поддержал идею создания программы психологической поддержки людей с инвалидностью и одобрил инициативу по проведению пилотного проекта подобной программы в Нижегородской области.

На встрече в четверг с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями по здоровью один из участников мероприятия, председатель Нижегородской региональной общественной организации людей с инвалидностью "Ковчег" Роман Пономаренко, выступил с предложением создать программу психологической поддержки инвалидов. Он отметил, что хотел бы сначала в пилотном режиме отработать этот механизм в своем регионе.

Путин напомнил, что недавно встречался с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. "У него много хороших идей по развитию региона, он довольно активный человек, работает эффективно. Но этот вопрос мы не обсуждали. Он нас наверняка услышит, я его попрошу такой "пилот" сделать, а потом посмотрим, как его можно будет тиражировать на другие регионы", - сказал президент.

Путин назвал идею психологической поддержки инвалидов абсолютно правильной, "чтобы люди не замыкались в себе, не сидели бы в четырех стенах, несмотря на тяжелую жизненную ситуацию".

"Это психологическая большая травма, и нужно помочь человеку преодолеть эти сложности, нужно делать это профессионально, настойчиво, целенаправленно. Давайте сделайте такой проект у себя, я с губернатором вашим поговорю, наверняка он поддержит", - добавил глава государства.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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