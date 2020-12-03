Мишустин: главы регионов должны лично отвечать за организацию вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Руководители регионов должны взять под личный контроль организацию вакцинации от коронавируса и нести за это персональную ответственность. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин от коронавирусной инфекции в четверг.

"Возьмите организацию вакцинации под личный контроль, здесь, я считаю, ваша прямая обязанность принять все меры, чтобы люди могли сделать прививку, чтобы это было удобно и, конечно, безопасно", - указал глава кабинета министров, обращаясь к губернаторам.

Премьер отметил, что "буквально круглосуточно нужно контролировать все этапы, начиная с того, как вакцина доставляется в регион, как она хранится, как распределяется по медицинским учреждениям". "Считаю, что это ваша персональная ответственность", - подчеркнул Мишустин.

"В первую очередь возможность сделать прививку должна быть у врачей, учителей и, конечно же, у социальных работников, для них угроза заразиться особенно высока", - отметил председатель правительства.

Решающий этап

Вакцинация от коронавируса является решающим этапом в борьбе с пандемией, поэтому важно организовать этот процесс максимально эффективно, заявил Мишустин.

"Еще раз подчеркну, весь процесс должен быть организован максимально эффективно, - указал он. - Это, я считаю, решающий этап в борьбе с коронавирусом".

По мнению премьера, чем лучше удастся пройти этот этап, тем быстрее получится вернуться к "нормальной, обычной жизни" и "без опасений общаться с родными, близкими, людьми".

Готовность к вакцинации

Субъекты Российской Федерации доложили о высокой готовности к началу масштабной вакцинации от коронавируса, сообщил Мишустин. "Регионы предоставили информацию о достаточно высокой готовности начать масштабную вакцинацию", - сказал председатель правительства. Он поручил главам регионов "оперативно завершить все необходимые мероприятия в установленные сроки" для начала этого процесса.

Председатель правительства предложил обсудить на нынешнем совещании, как идет подготовка к вакцинации россиян от коронавируса. Глава кабинета напомнил о поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачи организовать масштабную вакцинацию в конце следующей недели, а также о том, что Москва объявила о начале мероприятий по вакцинации уже с 4 декабря. "Это [вакцинация] должно быть добровольно и бесплатно для граждан Российской Федерации", - подчеркнул Мишустин.

По его словам, "производители вакцин продолжают масштабировать их выпуск, пытаться увеличить объемы". "Это ни в коем случае не должно сказаться на качестве производства вакцины", - заявил председатель правительства. Он поручил участникам совещания "лично контролировать весь процесс производства [вакцинных препаратов] до выпуска в гражданский оборот". По мнению главы кабинета министров, также "крайне важно отработать механизмы доставки препаратов в регионы без задержек и с соблюдением всех требований по хранению, проработать <...> всю логистику, всю цепочку от производства до медицинских организаций".

"Просил бы также проверить, чтобы каждый регион был готов принять вакцины и чтобы все необходимые условия для того, чтобы принимать, хранить, перевозить вакцины в регионах были реализованы", - сказал Мишустин. Он констатировал, что "для этого есть и холодильное оборудование, и соответствующий транспорт".