В кабмине частично поддержали законопроект о запрете продажи закиси азота физлицам

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний депутатский законопроект, направленный на недопущение использования физлицами закиси азота или так называемого веселящего газа для изменения состояния организма человека, не связанного с медицинской помощью. Проект отзыва комиссии имеется в распоряжении ТАСС.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов, среди которых член комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко, еще в 2018 году, однако в ноябре авторы инициативы подготовили новую редакцию. Согласно документу, предлагается запретить продажу закиси азота физлицам в целях, не связанных с медицинским вмешательством, а также запретить предпринимательскую деятельность, связанную с оборотом закиси азота.

Кроме того, предлагается запретить распространение информации о безвредности его использования для изменения состояния организма человека, а также рекламу химических веществ, не являющихся наркотическими средствами и психотропными веществами, в том числе и закись азота. Порядок осуществления госконтроля за новыми требованиями предлагается возложить на кабмин.

В правительстве поддержали законопроект, однако отметили необходимость его доработки. Так, в кабмине считают, что в документе необходимо прописать сам термин "закись азота" во избежание возникновения правовой неопределенности, так как сегодня такого понятия в законодательстве РФ нет. Кроме того, авторам инициативы необходимо привести в соответствие с действующим законодательством нормы, которые касаются установления запрета пропаганды и распространения информации об употреблении закиси азота.

"Поскольку законопроект устанавливает новое правовое регулирование, одновременно необходимо внести корреспондирующие изменения в соответствующие законодательные акты Российской Федерации, в том числе в части установления ответственности за несоблюдение устанавливаемых требований и ограничений", - отмечают в кабмине.