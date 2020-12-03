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Пандемия COVID-19

В Швейцарии выявили первый случай коронавируса у кошки

При этом, по словам властей страны, ничто не говорит о том, что кошки или собаки могут представлять риск инфицирования для человека

ЖЕНЕВА, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Швейцарии информировали о первом в стране случае заражения коронавирусом, выявленном у кошки. Как отмечается в сообщении, размещенном четверг на сайте правительства, на настоящий момент ничто не говорит о том, что эти домашние питомцы могут представлять риск инфицирования для человека, поэтому не нужно подвергать их дезинфекции или надевать на них маски.

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"Впервые COVID-19 был диагностирован у кошки в ветеринарной лаборатории Цюрихского университета. Однако ничто не говорит о том, что кошки или собаки могут представлять риск инфицирования для человека", - пояснили в Берне, напомнив, что ранее "сигналы об изолированных случаях заражения коронавирусом кошек или собак поступили практически отовсюду в мире". При этом практически во всех ситуациях инфицированные животные проживали в контакте с людьми, у которых при тестировании было подтверждено наличие вируса SARS-CoV-2.

"Кошка, получившая позитивный тест в Швейцарии, не стала исключением. Она была обследована в рамках научного проекта", - говорится в сообщении. Риск заражения домашних животных коронавирусом "расценивается как минимальный", и "обычно нет необходимости тестировать кошек". "Предполагается, что животные заражаются вследствие тесных контактов с инфицированными людьми", - отмечается в сообщении.

В связи с этим швейцарские власти посоветовали инфицированным коронавирусом людям "соблюдать общие правила гигиены" в отношении кошек. "Избегайте тесных контактов с животным, не позволяйте ему лизать ваше лицо или спать в вашей кровати, мойте регулярно руки, проводите регулярную чистку миски и подстилки животного", - отметили они, порекомендовав надлежащим образом заботиться о животном. Вместе с тем в Берне подчеркнули, что отнюдь "не советуют проводить дезинфекцию животных или надевать на них маски".

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ШвейцарияПандемия COVID-19
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