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В кабмине не поддержали законопроект о праве получать абонентские номера в собственность

По мнению правительства, положения законопроекта не согласуются с нормами закона "О связи"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала инициативу справороссов, дающую право пользователям мобильной связи получать абонентские номера в собственность. Об этом говорится в проекте заключения кабмина, с которым ознакомился ТАСС.

Инициативой предлагается дополнить закон "О связи" положением, согласно которому пользователь мобильной связи вправе сохранить выделенный абонентский номер за собой, а также распоряжаться им, в том числе передавать третьему лицу на возмездной или безвозмездной основе с уведомлением об этом оператора мобильной связи.

Как отмечается в проекте заключения, законопроектом не определены порядок и форма уведомления абонентом оператора связи о передаче третьему лицу абонентского номера и правовые последствия ненаправления такого уведомления. Кроме того, из содержания документа неясно, может ли третье лицо, получившее абонентский номер, осуществить дальнейшую передачу (уступку) права пользования абонентским номером и кто несет ответственность при использовании переданного номера для совершения противоправных действий, указывает правительственная комиссия. "В связи с этим принятие закона может привести к неконтролируемому обороту абонентских номеров, в том числе в противоправных целях", - говорится в проекте отзыва.

По мнению кабмина, положения законопроекта не согласуются с нормами закона "О связи" и утвержденными правительством РФ правилами распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи. "Используемые в законопроекте понятия "пользователь мобильной связи", "оператор мобильной связи" и "услуги мобильной связи" в законе не используются, при этом их содержание законопроектом не определяется, что может привести к трудностям в правоприменительной практике", - считает комиссия.

Помимо этого, по ее оценке, реализация предлагаемых изменений потребует дополнительного бюджетного финансирования, хотя в финансово-экономическом обосновании к инициативе соответствующие расчеты отсутствуют. "Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - резюмировали в кабмине.

Законопроект был внесен в Госдуму 25 июня депутатами фракции "Справедливая Россия" Федотом Тумусовым и Дмитрием Иониным.

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