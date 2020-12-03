Путин поддержал идею создания рейтинга доступности общественных объектов для инвалидов

НОВО-ОГАРЕВО, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания системы рейтингов доступности общественных объектов для инвалидов.

С таким предложением выступил на встрече главы государства с представителями общественных организаций людей с инвалидностью один из участников мероприятия, председатель Нижегородской региональной общественной организации людей с инвалидностью "Ковчег" Роман Пономаренко.

По его словам, с помощью таких рейтингов люди с инвалидностью смогут понять, какой общественный объект для них доступен, и выстраивать маршрут своего передвижения. В качестве примера он привел ситуацию, когда ехал к морю более 1,5 тыс. км, но, прибыв на место, не смог попасть на пляж, так как он не был оборудован для людей, передвигающихся на инвалидной коляске.

Путин согласился с идеей Пономаренко, отметив, что "это, безусловно, поможет развитию безбарьерной среды, это будет повышать значимость таких объектов". "Гостиницы и рестораны имеют звезды, здесь тоже можно рейтинговать и присваивать соответствующие категории, надо продумать. Люди должны знать, где и на что они могут рассчитывать", - сказал президент.

Он добавил, что это предложение надо включить в государственную программу безбарьерной среды. "Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер), пометьте для себя, если этого у нас нет, надо сделать", - сказал он. Голикова ответила, что в России действует только добровольная система подобного рейтингования, "ее можно развить, но обязательной нет, она запрещена".

"Запрещена-то запрещена, но если мы это будем продвигать, то тогда предприятия сами будут заинтересованы включиться в эту программу, потому что это будет повышать количество посещений на этих объектах, создаст условия для расширения бизнеса в некоторых случаях", - прокомментировал глава государства.

"Если будем это двигать на государственном уровне, то это будет двигаться. Даже если мы не можем включить это в "обязаловку", мы найдем способы реализовать подходы подобного рода. Главное - чтобы они людям помогали, а это будет помогать, очевидно", - заключил он.