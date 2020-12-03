Суд арестовал на 20 суток участницу Pussy Riot за акцию у Красной площади

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Тверской районный суд арестовал участницу панк-группы Pussy Riot Риту Флорес (Коновалову) за акцию у Государственного исторического музея в Москве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Флорес Мансур Гильманов.

"Суд признал ее виновной по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное участие в несанкционированной акции) и назначил ей наказание в виде 20 суток административного ареста. Это решение мы обязательно обжалуем. Наша позиция в том, что Флорес участвовала в акции у здания Государственного исторического музея, но в ее действиях не было административного правонарушения", - сказал он.

Ранее арт-группа Pussy Riot и художник Фархад Исрафилли-Гельман провели акцию против действий полиции возле Государственного исторического музея в Москве.