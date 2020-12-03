Эксперт: рыболовные сети являются одной из основных причин гибели дельфинов в Черном море

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Основной причиной гибели дельфинов в Черном море являются последствия контактов с рыболовными сетями. Об этом в четверг сообщил генеральный директор Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих Андрей Болтунов в ходе онлайн пресс-конференции, посвященной итогам трехлетнего проекта по изучению дельфинов Черного моря.

"На нас была возложена миссия исследовать случаи нахождения погибших млекопитающих на берегу Черного моря. Понять, от чего зависит гибель, есть ли закономерности, - сказал Болтунов. По его словам, сезонность можно назвать одной из главных закономерностей в частоте обнаружения погибших животных. "В конце зимы - начале весны шторма выбрасывают на берег погибших животных. А их обследования подтвердили, что основная причина гибели связана с запутыванием в рыболовных сетях", - отметил он.

Как пояснил Болтунов, животные гибнут по разным причинам, но их не сразу выбрасывает на берег, и далеко не всех. Локализация погибших дельфинов по времени и в пространстве зависит от комплекса причин, в том числе течений, преобладающих ветров, погоды. Немаловажный фактор - места, где их находят, так как если это происходит около крупных городов, то резонанс от такого события больше.

Так, в июне 2020 года научно-экологический Центр спасения дельфинов "Дельфа" сообщил, что черноморские дельфины стали чаще умирать из-за болезней и интоксикации по причине загрязнений моря. С момента создания в апреле 2018 года центр "Дельфа" зафиксировал, в том числе на основе данных очевидцев и волонтеров, 86 фактов гибели китообразных в акватории Черного моря на Кубани, а в 2020 году - 308.

Между тем, как отмечает Болтунов, случаи, которые наблюдаются на Черном море, не похожи на массовую гибель, которая встречается у китообразных, в том числе дельфинов, в разных частях планеты. "То, что мы видели - печально. Но назвать это массовым нельзя", - сказал Болтунов, добавив, что "животных погибает больше или меньше, но оценить это трудно, потому что мы не знаем, сколько из погибших остается в море, и какова доля погибших в общей популяции".

Как отметил заведующий лабораторией морских млекопитающих Института океанологии РАН Роман Беликов, по данным завершенного проекта, численность китообразных в районе исследований предварительно оценивается в 20 тыс. В том числе дельфинов-белобочек - свыше 12 тыс. особей, афалин - порядка 4 тыс., азовок - чуть больше 1,5 тыс.

О проекте

Ученые Института океанологии РАН с коллегами при поддержке НК "Роснефть" завершили первый за 30 лет комплексный трехлетний проект по изучению дельфинов Черного моря, поведенного впервые за всю постсоветскую историю России. Поддержка проекта по изучению дельфинов Черного моря является частью экологической программы ПАО "НК "Роснефть".

В рамках проекта проведены две полномасштабные морские экспедиции вдоль всего побережья Краснодарского края, каждая протяженностью около 1 тыс. км. Кроме того, впервые был произведен масштабный авиаучет черноморских китообразных, охвативший северо-восточную часть Черного моря, береговые обследования побережья, а также различные лабораторные исследования.