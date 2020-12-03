Вакцинация в Москве, правила для туристов в Турции. Главное о коронавирусе за 3 декабря

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 2 375 546 случаев заражения, из них новых — 28 145 (максимум с начала пандемии). За сутки умерли 554 человека, за весь период — 41 607.
- Школьники из 12 регионов вернулись к очному обучению.
- Власти Петербурга просят туристов не приезжать в город на Новый год, Русский музей и Эрмитаж не будут работать на каникулах. При этом новые ограничительные меры до конца года вводить не будут.
- Всех 150 добровольцев старше 60 лет до конца года привьют вакциной от коронавируса "Эпиваккорона" новосибирского центра "Вектор".
Москва
- Всего зафиксировано 625 189 случаев заражения, из них новых — 7 750. Госпитализированы 1 606 пациентов.
- С 4 декабря на сайте мэра Москвы откроется запись на вакцинацию от коронавируса. Первыми прививки получат врачи, учителя и соцработники. Подробнее о том, что известно о вакцинации в столице, можно почитать здесь.
- Пиковое число случаев COVID-19 в Москве выявляют в середине недели, потому что горожане чаще всего обращаются в больницы в понедельник или вторник.
Мир
- Всего зафиксировано более 64,5 млн случаев заражения, умерли 1 492 989 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Чехии отменили комендантский час, с 3 декабря открывают рестораны и магазины. Также в республике прекратили разработку своей вакцины. Одним из противников был экс министр здравоохранения Роман Прымула, считавший, что исследователи не успеют создать эффективное лекарство.
- Туристам в Турции можно не соблюдать режим комендантского часа и не пользоваться QR-кодами для входа в торговые центры.
- В США за сутки умерло рекордное количество заразившихся коронавирусом — 3 157 человек. Предыдущий максимум был зафиксирован 15 апреля.
- В Италии запретили передвижения внутри страны между областями в праздничный период — с 21 декабря до 6 января. Исключения: работа или прохождение лечения в другом регионе страны.
- Ученые обнаружили, что во время самоизоляции вероятность заразиться коронавирусом в семье выше, чем в транспорте. Риск связан с продолжительностью прямого контакта с больным.