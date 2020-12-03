Генассамблея ООН почтила минутой молчания память умерших от коронавируса

"Я хотел бы попросить представителей встать и почтить минутой молчания всех жертв пандемии коронавируса, включая сотрудников ООН", - сказал председатель Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр. В своем выступлении он назвал пандемию "невообразимым несчастьем". "Мы все мечтаем о том дне, когда пандемия закончится, когда мы сможем без страха вдыхать свежий воздух полной грудью, сможем снова пожимать руки коллегам и обнимать членов семьи", - отметил он. "После месяцев пандемии легко почувствовать разочарование, но не отчаивайтесь - мы работаем для вас, мы работаем для беженцев, для людей со сложными жизненными условиями, для детей, которые ждут возвращения в школы, для медработников, которые безустанно трудятся на передовой - ООН работает для вас, мы объединены для вас", - заключил Бозкыр.

Алиев во время выступления 4 мая на онлайн-саммите Движения неприсоединения с целью борьбы с пандемией выдвинул предложение о проведении в формате видеоконференции специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств. Предложение было единогласно согласовано в Нью-Йорке 120 странами - членами Движения неприсоединения.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 64,5 млн человек, около 1,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 375 546 случаев заражения, выздоровел 1 859 851 человек, умерли 41 607. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.