В ВОЗ заявили, что на программу доступа к средствам от COVID-19 срочно нужны $4,3 млрд

ЖЕНЕВА, 3 декабря. /ТАСС/. Международная программа доступа к вакцинам, тестам и терапевтическим средствам от коронавируса ACT-Accelerator (ACT-A) срочно нуждается в финансировании в размере $4,3 млрд, а в целом на эти цели требуется изыскать $28,2 млрд. Об этом сообщила в четверг в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Программа все еще имеет значительную финансовую прореху в $28,2 млрд, при том что $4,3 млрд нужны срочно для критически важных сфер работы, требующих ускоренных действий", - информировала ВОЗ. "Если эта нехватка не будет устранена, то страны со средними и низкими доходами столкнутся в 2021 году с задержкой в доступе к этим важным инструментам [борьбы с коронавирусом], что приведет к затяжной пандемии с серьезными экономическими последствиями не только для этих стран, но и для более широкой глобальной экономики", - говорится в сообщении.

В связи с этим ВОЗ обратила внимание на подготовленный по заказу благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс доклад базирующейся в Нью-Йорке консалтинговой компании Eurasia Group, согласно которому финансирование ACT-A принесет большую экономическую выгоду странам, которые сделали взносы. По оценкам экспертов, для 10 промышленно развитых стран, включая Великобританию, Германию, Канаду, США, Францию и Японию, уже перечисливших для ACT-A в общей сложности $2,4 млрд, эта выгода оценивается в 2020-2021 годах в целом в $153 млрд, а к 2025 году - в $466 млрд.

Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" или ACT-Accelerator, было официально запущено 24 апреля ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как пояснили в ВОЗ, эта инициатива представляет собой "глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19". Эти технологии должны стать доступными "для всех, кто в них нуждается, во всем мире".