Ульяновские власти разрешат покупку компьютеров для детей за счет областного маткапитала

УЛЬЯНОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Родители ульяновских школьников смогут направить до 15 тыс. рублей из средств областного капитала "Семья" на покупку компьютеров для обучения детей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой правительства региона.

"Принято решение о предоставлении за счет капитала "Семья" возможности выплачивать до 15 тысяч рублей на покупку компьютеров для отдельных категорий школьников. В ближайшее время мы проработаем эту тему", - приводятся в сообщении слова губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

По словам министра семейной, демографической политики и социального благополучия региона Натальи Исаевой, представители ведомства проведут встречи с семьями и представителями общественных организаций, чтобы определить категории школьников, кому необходима такая помощь. "По нашим предварительным расчетам, после проведенного анализа уже к марту следующего года необходимые изменения будут внесены", - процитировали Исаеву в пресс-службе правительства региона.

Губернатор добавил, что в регионе также планируется установить выплаты на детей в возрасте от 16 до 18 лет семьям, где один или оба родителя признаны безработными. "Планируем уменьшить стаж до 20 лет для многодетных матерей, чтобы они могли получить статус "Ветеран труда Ульяновской области". Сейчас необходимый стаж составляет 35 лет", - уточнил глава региона.

Новые инициативы будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности региона.

Капитал "Семья" могут получить семьи, в которых родился второй и последующие дети. Сумма сертификата за второго ребенка составляет 50 тыс. рублей, за третьего и последующих - 100 тыс. рублей. В настоящее время областной маткапитал можно направить на компенсацию затрат на оплату ипотечных кредитов, расходы на медицинские услуги, получение образования. Средства также можно потратить на отдых и оздоровление детей, дополнительные занятия в школах искусств и спортивных секциях, закупку необходимых товаров для социальной адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья. С помощью капитала "Семья" можно компенсировать затраты на оплату ипотечных кредитов, частично оплатить услуги по обеспечению имеющегося или строящегося жилья светом, водой и газом, а многодетным родителям разрешено направить его на строительство домов на земельных участках, которые выданы им бесплатно.