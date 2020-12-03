Кабмин Сербии одобрил ужесточение ограничительных мер в стране

БЕЛГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство Сербии утвердило предложенные ранее Кризисным штабом по борьбе с пандемией ограничительные меры в стране. Как сообщила в четверг пресс-служба кабмина, распоряжение вступает в силу с пятницы.

Согласно утвержденным мерам, все кафе, рестораны, клубы и торговые центры должны сократить на час работу в будние дни (до 17 часов по местному времени) и перестать работать в выходные. Продовольственные магазины могут работать до 21 часа, включая выходные. Работа театров и кинотеатров ограничивается 17 часами на протяжении всей недели.

Согласно последним данным, в Сербии за сутки коронавирусом заразились 6 224 человека, умерли 55, общее число выявленных случаев инфицирования в Сербии достигло 175 438. Клиническая картина у пациентов третьей волны выглядит значительно хуже, чем у пациентов первой и второй волн, наблюдается высокий процент случаев воспаления легких и тяжелых осложнений. По оценкам медиков, несмотря на высокое число проводимых тестов, реальное число заразившихся в стране может быть минимум в 10 раз больше.

В связи с ростом числа заразившихся правительство Сербии ранее ограничило работу всех развлекательных заведений, торговых центров и магазинов с 18:00 до 05:00. Премьер Ана Брнабич отметила, что кабмин рассматривал возможность ведения комендантского часа, однако пока решил воздержаться от этой крайней меры.

Ранее власти ограничили до пяти число людей, которым разрешено собираться в закрытых помещениях и на открытом воздухе.