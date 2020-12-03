В Ленинградскую область поставили 500 доз вакцины от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Ленинградская область получила 500 доз отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции, она будет предназначена для медиков или учителей, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Ленинградская область получила сегодня 500 комплектов вакцины "Спутник V". Вакцина требует особых условий транспортировки в морозильных камерах при минус 18 градусах. До конца года регион получит оставшуюся часть партии для 1 624 человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС, поступившая партия вакцины может быть предназначена как для медиков, так и учителей, окончательное решение будет принято на следующей неделе.

15 сентября в Ленинградскую область поступила первая партия российской вакцины в объеме 42 доз для отработки логистической схемы, так как вакцина требует особых условий перевозки и хранения.

Россия 11 августа зарегистрировала вакцину "Спутник V". Препарат разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ, прошел клинические испытания в июне и июле. Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 17 578 человек, выздоровели 12 768, умерли 148. За минувшие сутки в регионе выявили 210 случаев заражения.