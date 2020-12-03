Власти Орловской области запретили проводить корпоративы до 15 января

ТАСС, 3 декабря. Оперативный штаб Орловской области в четверг принял решение из-за пандемии коронавируса запретить кафе и ресторанам с 15 декабря по 15 января проводить праздничные корпоративные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба облправительства по итогам заседания штаба.

"Было принято решение запретить в период с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, проведение массовых мероприятий развлекательного характера с организацией досуга, в том числе корпоративных мероприятий", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В пресс-службе отметили, что соответствующие изменения будут внесены в указ губернатора о введении режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Как сообщалось ранее, режим повышенной готовности продлили в Орловской области до 31 января 2021 года. Студенты высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования перешли на дистанционный формат обучения из-за увеличения количества заразившихся коронавирусом. В регионе обязательно соблюдение масочного и перчаточного режимов во всех общественных местах и транспорте, кафе, бары и рестораны работают в области до 23:00. Введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, до 11 января 2021 года подростками запретили посещение торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей или опекунов.

По данным регионального оперативного штаба, коронавирус выявлен у 16 517 человек, выздоровели 14 178 человек, 205 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли. За сутки коронавирус подтвердился у 153 жителей региона.