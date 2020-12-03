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Пандемия COVID-19

Минздрав Канады одобрит вакцину от ковида в течение 7-10 дней

Ранее ведомство сообщило, что первым канадский сертификат, скорее всего, получит препарат американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTec

ОТТАВА, 3 декабря. /ТАСС/. Специалисты канадского министерства здравоохранения одобрят применение вакцины от коронавируса в течение ближайших 7-10 дней. Об этом в четверг в эфире радиостанции CBC сообщила представитель Минздрава Суприя Шарма.

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"Достаточно сложно назвать точный день, но прогресс идет очень быстро, и мы ожидаем, что в течение следующих 7-10 дней будет принято окончательное решение", - сказала она. Ранее Шарма сообщила, что первым канадский сертификат, скорее всего, получит препарат американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTec.

Канадский Минздрав рассматривает также заявки на использование вакцин от компаний Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

В среду британское независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) первым в мире одобрило использование вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech. Согласно промежуточным результатам, риск заразиться коронавирусом при применении этой вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки.

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