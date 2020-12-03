В Вологодской области открыли второй колл-центр для информирования людей в период пандемии

ВОЛОГДА, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Вологодской области открыли второй колл-центр для информирования вологжан в период пандемии: 16 операторов семь дней в неделю будут оказывать помощь по телефону, сообщил в четверг губернатор области Олег Кувшинников.

"Запрос на вызов скорой помощи увеличился в Вологодской области за месяц ровно в 10 раз. И медицинские бригады, и скорая помощь не успевают даже на звонки отвечать. Ситуация тревожная, но мы ее держим под контролем. Сегодня мы тестируем и вводим второй колл-центр - 16 операторов с 8 до 20 часов, семь дней в неделю будут отвечать по телефону на все вопросы", - сообщил губернатор в прямом эфире "ВКонтакте".

В регионе развернуто 1 610 коек для пациентов с коронавирусом, они загружены на 71%. Амбулаторным больным с подтвержденным диагнозом COVID-19 начали выдавать бесплатные лекарства, на это региону выделено из Резервного фонда РФ более 43 млн рублей.

Режим повышенной готовности продлен в области до 15 января. Ограничено количество зрителей на концертах, в театрах, на конгрессах - до 25% загрузки зала, но не более 250 человек одновременно. Запрещено проведение спортивных мероприятий со зрителями. Крупные предприятия переходят на плавающий график начала и окончания рабочего дня, чтобы снизить пиковую нагрузку на общественный транспорт и не допускать скопления людей.

Отменены новогодние корпоративы в помещениях и проведение елок и утренников в домах и дворцах культуры, они могут состояться только на открытом воздухе, а если в школе или детском саду, то только в одной группе или классе и без родителей.