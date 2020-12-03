В Вологодской области моногоспитали загружены на 71%

ВОЛОГДА, 3 декабря. /ТАСС/. Монопрофильные госпитали Вологодской области для пациентов с коронавирусом загружены на 71%, они оснащены необходимым оборудованием, помощь там оказывают всем, кто в ней нуждается, сообщил в четверг вечером губернатор региона Олег Кувшинников.

"На сегодня в моногопиталях находятся на госпитализации 1 148 человек при коечном фонде в 1 610 коек. Общая загруженность - 71%, чуть лучше ситуация в Вологде, там загрузка 65%, чуть сложнее в Череповце, где загрузка - 75%. Но в целом по Вологодской области 29% коек свободны и готовы принять пациентов. Они оснащены всем необходимым - аппаратами ИВЛ, стационарным кислородом, всеми лекарствами, которые, в том числе "тяжелые" антибиотики, мы закупаем их по всей стране, чтобы лечить наших больных", - сказал губернатор, отвечая на вопросы вологжан в прямом эфире "ВКонтакте".

Он опроверг данные некоторых СМИ о том, что госпитализируют только пожилых граждан и беременных. "Это ложь, что никого не госпитализируют, а только 65+ и беременных, никаких ограничений по госпитализации нет и никогда не было. Помощь оказывают всем, кто в ней нуждается", - отметил глава региона.

Режим повышенной готовности продлен в области до 15 января. Ограничено количество зрителей на концертах, в театрах - до 25% загрузки зала, но не более 250 человек одновременно. Запрещено проведение спортивных мероприятий со зрителями. Крупные предприятия переходят на плавающий график начала и окончания рабочего дня, чтобы снизить пиковую нагрузку на общественный транспорт. Отменены новогодние корпоративы в помещениях и проведение елок и утренников в домах и дворцах культуры, они могут состояться только на открытом воздухе, а если в школе или детском саду, то только в одной группе или классе и без родителей.