В Забайкалье до конца года откроют моногоспиталь для пациентов с коронавирусом на 120 коек

ТАСС. 3 декабря. Моногоспиталь для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассчитанный на 120 человек, планируют открыть в Чите до конца года. Как сообщается в четверг на сайте правительства региона, в обустройстве медицинского учреждения помогают волонтеры.

В Забайкалье с 21 октября ежедневно регистрируют более 200 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регионе превысило 20 тыс. человек.

"Новое медучреждение будет принимать 120 человек. Госпиталь рассчитан на пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавируса. Но при необходимости здесь смогут оказать помощь и тяжелым больным. Для этого в больнице предусмотрено восемь реанимационных коек, а также наркозно-дыхательная аппаратура, в палаты заведен кислород", - говорится в сообщении.

По данным региональных властей, здание будущего моногоспиталя, который откроется в ближайшие дни в микрорайоне Антипиха города Читы, помогают обустраивать добровольцы. В четверг губернатор Забайкальского края Александр Осипов присоединился к волонтерскому движению и помог волонтерам расставить мебель в помещениях.

"Нужно как можно быстрее подготовить этот моностационар. Нам на помощь пришли добровольцы, силами которых мы очищаем помещения от строительного мусора, расставляем мебель, моем помещения. Я захотел сам поучаствовать в работе добровольцев, чтобы их поддержать. Мы понимаем, что это очень важно сейчас делать, всем нам проявлять добрую волю и сердце, помогать друг другу", - приводят в сообщении слова губернатора.