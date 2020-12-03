В Ненецком АО расширили список пациентов, получающих бесплатно лекарства от COVID-19

ТАСС, 3 декабря. Список пациентов, которые бесплатно получают лекарства от новой коронавирусной инфекции, дополнили в Ненецком автономном округе (НАО), говорится в четверг в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Расширен список пациентов, получающих бесплатные лекарства от коронавируса. Теперь их будут получать не только пациенты, диагноз которых был подтвержден лабораторно методом ПЦР, но и пациенты с клиническими признаками COVID-19, установленными лечащим врачом", - говорится в сообщении.

Таким образом, врач может выписать пациенту бесплатные лекарства уже при наличии клинических признаков коронавируса для начала лечения заболевания. Соотвествующие изменения внесены Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО в Порядок обеспечения бесплатными лекарствами амбулаторных пациентов, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

Ненецкий автономный округ получил из федерального бюджета 1,7 млн рублей для бесплатного лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов новой коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в НАО выявлено 660 случаев новой коронавирусной инфекции, за последние сутки зарегистрирован один новый случай. В настоящее время на лечении находятся 53 пациента, в том числе два бессимптомных носителя. Из них в стационаре получают лечение 11 человек, находятся на амбулаторном лечении 42 человека. Умерших от коронавирусной инфекции в регионе не зарегистрировано.