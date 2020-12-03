Власти Татарстана разрешили кафе и ресторанам работать в новогоднюю ночь

КАЗАНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Заведения общепита в Татарстане смогут работать в новогоднюю ночь до 03:00 мск 1 января 2021 года. Соответствующее постановление кабинета министров Татарстана за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина размещено в четверг на официальном портале правовой информации региона.

"Указанное ограничение не распространяется на оказание услуг общественного питания с 24:00 часов 31 декабря 2020 года до 03:00 часов 1 января 2021 года", - говорится в документе.

С 15 ноября рестораны и кафе на территории Татарстана могут работать до полуночи.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава Татарстана, в республике по состоянию на 3 декабря зарегистрировали 87 новых случаев коронавируса, всего зарегистрирован 10 601 случай инфицирования. За весь период выздоровели 9 294 пациента.