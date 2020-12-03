Time впервые выбрал "Ребенка года"

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Американка индийского происхождения Гитанджали Рао из штата Колорадо стала первым обладателем звания "Ребенок года" по версии журнала Time. Об этом издание сообщило в четверг.

15-летняя Гитанджали Рао удостоена этого почетного звания за изобретение мобильного устройства для обнаружения примеси свинца в питьевой воде. Она также разработала компьютерную программу Kindly, предназначенную для выявления с помощью искусственного интеллекта признаков травли в интернете.

Time впервые составил рейтинг подобного рода, сделав выбор более чем из 5 тыс. претендентов в возрастной категории от восьми до 15 лет. Рао вышла победительницей в последнем круге отбора, в который прошли еще четверо подростков. Они проживают в штатах Калифорния, Миссури, Вирджиния и Техас.

"Наблюдение, мозговой штурм, исследование, созидание и общение", - сообщила американка изданию, говоря о принципе своего подхода к научной деятельности. Рао рекомендует сверстникам не зацикливаться на стремлении решить несколько проблем сразу, а сосредоточиться на одной цели. "Если я смогла, то это сможет каждый", - добавила она.

Time через неделю выберет "Человека года". В прошлом году обладательницей этого звания стала шведская активистка, защитница климата Грета Тунберг.

Традиционно в декабре редакция Time объявляет "Человека года". Его фотография размещается на обложке журнала. Конкретных критериев для присвоения этого звания нет: считается, что его получает тот, кто в течение года оказывал наибольшее влияние на общество вне зависимости от того, было ли оно позитивным или негативным. Первым этот титул в 1927 году заслужил американский летчик Чарльз Линдберг, впервые в истории в одиночку перелетевший через Атлантику.