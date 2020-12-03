Попова назвала напряженной ситуацию с коронавирусом в России

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается напряженной. Несмотря на то, что темпы прироста снижаются, общее число новых выявленных случаев заболевания "достаточно большое". Об этом сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация, безусловно, напряженная, это очевидно. <...> Темпы прироста снижаются, но общее количество ежедневно регистрируемых случаев достаточно большое", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

По словам Поповой, распространение вируса удастся остановить только тогда, когда все будут соблюдать необходимые меры защиты. "Это новый коронавирус, он пришел в свой сезон. Он ведет себя по-хозяйски, потому что он в первый раз пришел в популяцию именно в свой сезон осенне-зимний. Немножечко будет, наверное, и в весенний. И вот удастся остановить распространение ровно тогда, когда мы все будем соблюдать несложные меры защиты и профилактики", - заключила Попова.

Кто чаще заражается

Люди от 29 до 64 лет больше всего заражаются коронавирусной инфекцией в России, сообщила Попова. "По нашим данным эпидрасследований, больше всего сегодня заражаются люди трудоспособного возраста, люди от 29 до 64 лет. Достаточно большое количество заражений на рабочем месте, в офисах. И потом они приносят это домой. И распространение в домашних очагах", - сказала она.

Попова подчеркнула, что меры защиты и профилактики коронавируса важно соблюдать не только в транспорте и общественных местах, но и в офисах.

Масочный режим для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в общественном транспорте, осуществляющем перевозки внутри города, соблюдается в 90% случаев. "Так, чтобы абсолютно все [соблюдали требование носить маски], - пока нет. Но <...> сегодня больше 90% этого результата удалось достичь - это внутригородской транспорт. Определенную проблему еще пока составляет транспорт пригородный", - сказала Попова.