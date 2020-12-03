Попова: выдачу результатов тестов на коронавирус следует сократить до 24 часов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Срок выдачи результатов тестирования на новую коронавирусную инфекцию, который составляет 48 часов, со временем следует сократить до 24 часов и меньше. Об этом в четверг сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1" .

Каждый восьмой житель России из почти 30 тыс. человек, обратившихся на горячую линию, жаловался на отсутствие результатов тестирования на новую коронавирусную инфекцию в течение установленных 48 часов. "Мы провели горячую линию и ведем ее сейчас. Вот за неполных 10 дней туда обратилось почти 30 тыс. человек. Преимущественно за консультацией. Но каждый восьмой из них обратился с жалобой на то, что ему не выдали результат в течение 48 часов от момента, когда материал поступил в лабораторию. Надо разобраться, понять, почему произошло, и, если есть ответственные, значит, привлечь их к должной административной ответственности", - сказала она.

Попова отметила, что несмотря на то, что пока еще есть некоторые проблемы с выдачей результатов в течение 48 часов, данный промежуток времени нужно будет сократить еще больше. "Не так мало - 12% всех обращений связано с нарушением срока выдачи результата. Здесь еще, конечно, нужно работать. И не только над тем, чтобы достичь вот этих 48 часов, но чтобы этот срок был еще меньше. Следующий этап - это сократить до 24 [часов] и далее сократить еще", - сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что срок в 48 часов также является слишком долгим. Президент заметил, что ранее вице-премьер Татьяна Голикова докладывала ему о наличии тест-систем, которые дают достаточно объективный результат за гораздо более короткое время, но Голикова ответила, что наличие таких систем в обороте ограничено, а их стоимость выше. При этом она подчеркнула, что выработанная вместе с Роспотребнадзором норма в 48 часов для получения результата теста является предельной. Объясняется это, в том числе, и трудностями с доставкой биоматериалов в лаборатории в отдаленных регионах РФ.