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Ученый Губанов участвовал в проекте по разработке гиперзвукового самолета Hexafly-Int

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Арестованный в Москве по делу о госизмене ученый Анатолий Губанов участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового самолета Hexafly-Int, говорится на официальном сайте научной электронной библиотеки elibrary.ru

"Исследования ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт им. Н. Е. Жуковского) по международному проекту Hexafly-Int. Воеводенко Нина Владимировна, Губанов Анатолий Александрович, Талызин Вадим Алексеевич, Шардин Антон Олегович", - следует из статьи в сборнике трудов конференции.

На научно-технической конференции по аэродинамике, которая прошла в 2017 году, Губанов значится как автор исследования ЦАГИ по международному проекту Hexafly-Int.

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