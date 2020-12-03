Спецслужбы Латвии задержали нескольких русскоязычных журналистов

РИГА, 3 декабря. /ТАСС/. Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии в четверг задержала нескольких русскоязычных журналистов. Об этом сообщила журналист Алла Березовская.

По ее данным, были задержаны журналист Андрей Яковлев, который два года назад возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews.lv, публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман и журналист Андрей Солопенко. "На этот час пока еще не вернулся из гестапо мой друг и коллега, журналист Андрей Яковлев. Закончив обыск дома, его повезли на второй обыск - в рижский офис его жены. После чего должны по идее отвезти на допрос", - написала она в своем "Фейсбуке".

"Хорошо хоть два других журналиста уже на свободе - Андрей Солопенко и Владимир Линдерман. На свободе со статусом - подозреваемые. Как можно догадаться, всем им инкриминируется нарушение санкций ЕС против России. Да, именно так - санкции нарушили журналисты, публикуя статьи на российском портале Baltnews.lv", - указала она.

При этом Березовская подчеркнула, что "никаких санкций против Baltnews.lv никто не применял". "Даже против "Россия сегодня" Евросоюз абсолютно ничего не имеет. Ничего! Претензии были лишь к главному шеф-редактору Дмитрию Киселеву", - отметила она.

О задержаниях среди русскоязычных журналистов в Латвии также сообщил местный правозащитник Александр Гапоненко. "Большой террор в Латвии продолжается, под каток репрессий попал еще один русский журналист - Андрей Солопенко. У него дома прошел обыск, полдня он провел на допросе в СГБ, его обвиняют в нарушении статьи 74 уголовного закона Латвии - нарушение санкций Евросоюза, предпринятых против России. Причина - публикация статей на портале Baltnews.lv, Андрею присвоен статус подозреваемый, он пока отпущен домой", - написал он в Facebook.