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Пандемия COVID-19

Генконсульство России в Нью-Йорке закроется на 10 дней на карантин

Оно не будет работать с 4 по 14 декабря включительно

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке закроется на карантин с пятницы сроком на 10 дней. Об этом говорится в сообщении генконсульства, размещенном в четверг в Twitter.

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"В связи с обострением эпидемиологической обстановки генконсульство России в Нью-Йорке будет закрыто на карантин с 4 по 14 декабря включительно, - указывается в публикации ведомства. - Посетители, ранее записанные на прием в указанные сроки, будут приняты в приоритетном порядке после возобновления работы генконсульства".

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель генконсульства Алексей Топольский, "все посетители, записанные на прием, будут оперативно оповещены о возобновлении работы".

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зарегистрировано более 13,97 млн случаев заражения, умерли 274,1 тыс. человек, в том числе в штате Нью-Йорк зарегистрировано 34 718 случаев смерти от COVID-19.

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