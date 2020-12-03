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В Сочи на сайте объявлений предлагают занять место в очереди на канатку за 40 тыс. рублей

Предложения о продаже мест в очередях появляются из-за большого наплыва туристов на горнолыжных курортах в новогодние праздники

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Предложения о продаже мест в очереди на канатную дорогу на горнолыжных курортах Сочи в дни новогодних праздников начали появляться на сайтах объявлений. Как пояснили ТАСС в Роспотребнадзоре Краснодарского края, законом такого вида сделки не запрещены, при этом юристы предостерегают потребителей от мошенников.

Из-за высокой популярности горнолыжных курортов Сочи в дни новогодних праздников наблюдается наплыв туристов. В последние годы это приводит к образованию больших очередей на канатную дорогу. В предстоящем зимнем сезоне ожидается, что в новогодние праздники горные курорты примут около 300 тыс. туристов, загрузка средств размещения в эти дни достигает 100%.

Объявления с предложением "занять очередь" начали появляться в конце ноября на одном из популярных интернет-сервисов. Стоимость подобных услуг варьируется от 20 до 40 тыс. рублей. "Физлица предлагают свои услуги. Эти отношения не регламентируются законом о защите прав потребителей", - пояснили ТАСС в Роспотребнадзоре.

Адвокат, заместитель председателя Общественной палаты Краснодарского края Артур Колесников также заметил, что признаков уголовно наказуемого деяния по этому виду отношений не предусмотрено. 

"Следует предупредить, возможно, наивных приобретателей услуги о том, что в отношении них может быть совершено мошенничество. При этом, подчеркиваю, необязательно в рамках этого объявления, но в целом такое возможно, так как невозможно предположить, каким образом будет фактически реализовано данное предложение", - сообщил он ТАСС.

В пресс-службе Курорта Красная Поляна пояснили ТАСС, что у самого курорта подобной услуги нет, однако, существует специальный билет "Фаст-трек", который можно купить в разы дешевле и обойти очереди.

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