Проект ТАСС "Ньюм" стал лауреатом "Премии Рунета 2020"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Информационно-образовательный проект ТАСС "Ньюм" стал лауреатом в специальной номинации "Детский Рунет" на крупнейшем российском интернет-конкурсе "Премия Рунета". Ежегодно в нем участвуют проекты и организации, внесшие значимый вклад в развитие русскоязычного сегмента интернета. Церемония награждения прошла в Москве.

"Очень приятно и почетно получить "Премию Рунета" именно в номинации "Детский Рунет". Это означает, что мы движемся в правильном направлении, - сказала руководитель проекта Ольга Хабарова. - Сверхзадача на этот год была предоставить возможность детям из любой точки мира получать дополнительные знания онлайн и абсолютно бесплатно. И мы с ней справились, об этом говорят и цифры: по сравнению с прошлым годом у нас почти в два раза увеличилось количество подписчиков - сегодня их более 240 тыс. А количество просмотров наших "ньюмов" перевалило за 18,5 млн".

Хабарова поблагодарила Министерство просвещения РФ и лично главу ведомства Сергея Кравцова, коллег и партнеров. "Очень надеюсь, что в следующем году дети снова пойдут в школу, а мы продолжим удивлять и радовать нашу аудиторию не только онлайн, но и офлайн", - сказала она.

По словам Хабаровой, в уходящем году планировалось расширить присутствие бренда "Ньюм" в офлайне, но пандемия внесла коррективы. Команда проекта смогла оперативно перестроиться и продолжить работу в новых, непростых условиях. "Мы значительно увеличили список каналов дистрибуции нашего контента онлайн и к концу года будем представлены практически во всех возможных форматах - в телеэфире, на интернет-платформах, в онлайн-кинотеатре, в мобильных приложениях и на Smart TV", - рассказала она.

В 2020 году "Ньюм" расширил список партнеров, запустил множество совместных образовательных проектов - с издательством "Альпина Z", Музеем космонавтики, Московским планетарием и всероссийским конкурсом "Большая перемена".

"Ньюм" уникален всем. Первый проект ТАСС, направленный на работу с юной аудиторией. Первый проект, построенный на анимации. Удивительная команда, которая на этом проекте собралась. Большое достижение этого года - это, выстроив продукт, активно заняться его представлением на различных платформах и площадках, пойти в офлайн, строить коллаборации. У команды это получилось. Я очень рада заслуженной награде ребят и желаю новых свершений", - сказала директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова.

О проекте

"Ньюм" был запущен летом 2019 года в партнерстве с Министерством просвещения РФ. Проект знакомит детей и подростков с важными для них темами, отвечая на актуальные вопросы об образовании, спорте, взрослении, субкультуре и многом другом. Контент подается в формате коротких анимационных роликов и видеоновостей. С момента запуска проекта было создано более 700 "ньюмов". Основные каналы коммуникации и взаимодействия с аудиторией - социальные сети "ВКонтакте", Instagram и видеохостинг YouTube.

Организатором конкурса выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.