Чернышенко поручил развивать программы по искусственному интеллекту в "Иннополисе"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Развивать образовательные программы в сфере искусственного интеллекта поручил руководству университета "Иннополис" вице-премьер Дмитрий Чернышенко в четверг в ходе заседания наблюдательного совета вуза.

"Дмитрий Чернышенко поручил руководству университета развивать образовательные программы по искусственному интеллекту, а масштабную проектную деятельность четко синхронизировать с показателями национальных целей", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Вице-премьер напомнил, что цифровая трансформация - это новая национальная цель, и для ее достижения нам необходимо иметь подготовленных высококвалифицированных специалистов.

"Университет "Иннополис" ведет активную работу в этом направлении, а именно готовит конкурентоспособные кадры для цифровой экономики. За год по программам допобразования выпущено 10 тысяч человек, из них две трети - это госслужащие. И создавать условия для учебы необходимо, расширяя территорию кампуса", - сказал вице-премьер, слова которого приводятся в сообщении.

В ходе заседания в частности был одобрен план по расширению жилого комплекса вуза. Предполагается, что на территории "Иннополиса" к 2024 году появятся три новых жилых корпуса, рассчитанных на проживание 1 000 человек. Сейчас в кампусе расположены четыре корпуса общежития на 1 095 мест.

"Мы отчетливо понимаем, что окружающая инфраструктура играет очень важную роль в развитии личности. Кампус - это не только место для проживания. Это особая экосистема, которая, с одной стороны, часть городской инфраструктуры, а с другой стороны - это точка роста для нового формата мышления", - сказал в ходе заседания министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, слова которого приводятся в сообщении.

Об университете

Университет Иннополис специализируется на образовании, научных исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Вуз функционирует по уникальной для России модели, сочетающей образование, науку и бизнес. В нем работает 261 научно-педагогический сотрудник из 24 стран с опытом работы в мировой IT-индустрии, учатся свыше 770 студентов из 37 стран мира по 181 курсу бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. В категории "Совместные международные научные публикации" глобального рейтинга U-Multirank университет Иннополис занимает восьмое место.

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году. Спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана особая экономическая зона. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.