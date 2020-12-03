На Ставрополье сделают выходным днем 31 декабря в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о решении сделать выходным днем 31 декабря 2020 года в регионе. Об этом он сообщил в четверг после подведения итогов голосования, которое он ранее запустил на своей странице в Instagram.

"Голосов и просто комментариев было очень много. Как и в прошлом году, абсолютное большинство за выходной. Так тому и быть! С соответствующим предложением мы обратимся к работодателям в организациях всех форм собственности в крае. Поручил подготовить необходимый правовой акт", - написал он.

Согласно данным, которые опубликовал Владимиров на своей странице, 94% проголосовавших высказались за установление выходного в последний день года. Как пояснил глава региона, после подписания и опубликования необходимого документа 31 декабря официально станет нерабочим днем в Ставропольском крае в 2020 году.

С учетом аналогичного голосования власти региона решили не отменять в 2020 году новогодние праздники для детей в школах и детских садах, однако они будут проведены без участия родителей. Ранее в правительстве края журналистам сообщали, что губернатор поручил главам муниципальных образований отменить проведение массовых новогодних мероприятий. Руководителям организаций и предприятий рекомендовано отказаться от проведения новогодних корпоративов.