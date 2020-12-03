Попова сообщила, что в России разрабатывается не менее 10 вакцин от коронавируса

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Не менее 10 вакцин от коронавируса сейчас разрабатывается в России разными научными центрами. Об этом сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Их [вакцин] не меньше 10 в стране сегодня разрабатывается", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

В частности, в новосибирским центре "Вектор" работают над еще тремя вакцинами. "И мы надеемся, что они [вакцины центра "Вектор"] будут очень успешными. Это и вакцина, объединенная против гриппа и коронавируса, на основе вируса кори. Целый ряд разработок реализуется сегодня", - отметила она.

Попова добавила, что разработкой вакцин занимаются также ФМБА и Академия наук.

Исследования "Эпиваккороны"

Пострегистрационные исследования вакцины против коронавируса "Эпиваккорона", разработанной новосибирским центром "Вектор", проходят на восьми площадках в разных регионах России. "Проводятся пострегистрационные клинические исследования на восьми клинических базах: в Московской области, в Казани и в Тюмени, и в Калининграде. Это очень важно, чтобы различные субъекты, различные города РФ приняли участие", - сказала Попова.

Попова выразила уверенность, что всех добровольцев, участвующих в испытаниях, удастся привить в "очень короткие сроки". По ее словам, срок всего исследования с момента иммунизации участников составит шесть месяцев.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины на добровольцах старше 60 лет на 150 добровольцах и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.