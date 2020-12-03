В Самарской области есть 1,4 тыс. запасных мест для пациентов с ковидом

САМАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Резерв коечного фонда в Самарской области, который региональные власти могут развернуть при ухудшении эпидобстановки, составляет 1,4 тыс. коек. Об этом в прямом эфире на телеканале ВГТРК "Самара" сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Мы сегодня под COVID-19 перевели 6,8 тыс. коек и готовы буквально в течение двух дней открыть еще 400 коек. Конечно, у нас [есть] запас еще до 1 тыс. коек, который мы можем разворачивать", - сказал Азаров.

При этом глава региона отметил, что сейчас в открытии новых мест нет необходимости, так как свободный коечный фонд держится в диапазоне 15-20%. "Как только количество [свободных] мест приближается к отметке 10%, мы тут же вводим новые койки", - объяснил Азаров. Он добавил, что следить за загрузкой мест в определенных больницах позволяет специально созданный ресурсный центр.

Глава Самарской области сообщил, что новые заделы приходится создавать после того, как в 2012-2017 годах в регионе было закрыто 17 лечебных стационаров и 5 114 коек.

По данным регионального оперативного штаба, на 3 декабря в Самарской области зарегистрировано 23 133 случая заражения. Медики вылечили 20 644 человек, 435 пациентов скончались. В регионе введен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Кроме того, власти рекомендовали работодателям перевести беременных женщин на удаленный формат работы. Школьники 6-11-х классов продолжат обучение дистанционно до 6 декабря. Власти не исключают, что при ухудшении эпидобстановки на удаленный формат перейдут и ученики первых-пятых классов. Предприятия общепита и клубы могут работать с 23:00 до 06:00 только при загрузке менее 50%. В органах ЗАГС ограничили количество человек, которые могут присутствовать на свадебной церемонии.