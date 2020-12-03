Три автомобиля направят медикам из поселка Самарской области

САМАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Врачи поселка Старая Рачейка в Самарской области, жители которого пожаловались главе региона Дмитрию Азарову на дефицит транспорта для медиков, получат три автомобиля. Об этом сообщил глава региона во время прямого эфира на телеканале ВГТРК "Самара".

Во время приема обращений медики и жители поселка рассказали, что у врачей нет транспорта для выезда на вызовы пациентов. На поселок приходится всего один старый автомобиль, иногда медикам помогают сами сельчане, сообщили в сюжете телеканала.

"У нас выделено дополнительно 100 млн рублей на приобретение новых автомобилей [для медиков]. По моей информации, до середины декабря туда [в поселок] должна поступить Lada 4x4, что очень важно для сельской местности, уже должна была быть передана Granta, также будет направлен санитарный автомобиль УАЗ, который будет обслуживать поселки Старую Рачейку и Балашейку", - рассказал Азаров в эфире телеканала.

По словам главы региона, всего для первичного звена здравоохранения было закуплено 160 автомобилей. Кроме того, за три года в области почти полностью обновился парк скорой медицинской помощи и реанимационных машин.