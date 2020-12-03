Конкурс "Большая перемена" стал лауреатом "Премии Рунета 2020"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Конкурс "Большая перемена" получил "Премию Рунета" в специальной номинации "Детский рунет". Об этом сообщила в четверг пресс-служба организатора - автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Безусловно, премия для нас - это признание успеха "Большой перемены" в пространстве Рунета. В новом сезоне мы будем стараться сделать конкурс еще ярче и интереснее", - приводятся в сообщении слова координатора проекта "Большая перемена" Наталии Мандровой.

По ее словам, на платформе конкурса реализуются самые современные образовательные форматы и технологии. "А главная особенность конкурса заключается в том, что на "Большой перемене" сами подростки определяют свое направление участия, высказывают свои идеи и предложения и могут быть уверенными в том, что их услышат", - добавила она.

Конкурс "Большая перемена" начался 28 марта. В проекте приняли участие более 1 млн школьников. В финал, который проходил с 1 по 5 ноября в "Артеке", вышли 1,2 тыс. человек. Учащиеся 11-х классов по итогам конкурса получили приз в размере 1 млн рублей, который они смогут направить на оплату обучения, и до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 9-10-х классов получили 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных устройств.

Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Организатором конкурса "Премия Рунета 2020" выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.