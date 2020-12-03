Для хронических больных в Самарской области могут ввести электронные рецепты лекарств

САМАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Электронные рецепты лекарств, позволяющие дистанционно передать список препаратов из больницы в аптеку около места жительства пациента, планируется внедрить в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров в прямом эфире телеканала ВГТРК "Самара", отвечая на обращения жителей области.

"Интересное предложение, я сейчас не готов сказать, что вот мы его оперативно внедрим. Это очень хорошее и верное предложение, особенно для хронических больных. Мы все сделаем для того, чтобы его реализовать, сегодня же дам соответствующее поручение. Считаю, что да, это возможно", - сказал Азаров.

Глава региона отметил, что для введения нового инструмента необходимо проработать возможности использования электронной цифровой подписи, изучить, как ведут специальные реестры с рецептами для людей с хроническими заболеваниями.

Предложение озвучила в четверг жительница Самары, страдающая хроническим заболеванием. По ее словам, новая услуга сократила бы время ожидания своей очереди в больнице, а также уменьшила бы риск заражения другими заболеваниями. Для этого жительница предложила создать электронный рецепт лекарств, который медики из больницы передавали бы в удобную для пациента аптеку, где он смог бы купить назначенные препараты.