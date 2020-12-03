Sky: первые дозы вакцины от коронавируса Pfizer доставлены в Великобританию из Бельгии

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Первые дозы вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech доставлено на территорию Великобритании. Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News .

По его информации, грузовики из Бельгии, где производится препарат, попали в Соединенное Королевство через Евротоннель, проходящий под проливом Ла-Манш. Вакцина сперва будет доставлена в 50 крупных лечебных учреждений Великобритании. Ожидается, что к началу следующей недели в стране будет около 800 тыс. доз препарата. При этом, как отметил ранее коммерческий директор BioNTech Шон Маретт, Лондон "может рассчитывать примерно на 5 млн доз в декабре", которых хватит на вакцинацию 2,5 млн человек.

В среду британское независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) первым в мире одобрило использование вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech. Власти королевства информировали, что заключили предварительные контракты на поставку в 2020-2021 годах 40 млн доз данного препарата, который, как стало известно 9 ноября, успешно прошел третью фазу испытаний. Согласно промежуточным результатам, риск заразиться коронавирусом при применении этой вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки.

Как указал ранее министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок, первыми вакцину смогут на следующей неделе получить медицинские работники и лица, проживающие в домах престарелых. Затем последовательно начнется вакцинация людей в различных возрастных группах. При этом ряд экспертов высказывали мнение, что британские власти могут столкнуться с трудностями при доставке препарата Pfizer до центров вакцинации, поскольку он требует хранения при температуре минус 70 градусов.

Всего из-за вызванных коронавирусом осложнений в Великобритании умерли свыше 60,1 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Европе. Число инфицированных в стране превысило 1,67 млн.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас во всем мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название "Спутник V".