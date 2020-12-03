Прокуратура начала проверку по сообщениям о платных заданиях для школьников в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Калининградской области начала проверку по сообщениям о взимании платы со школьников за выполнение домашних заданий на онлайн-платформах в период обучения в дистанционном формате. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Прокуратурой области проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства "Об образовании в Российской Федерации" в связи с сообщениями о платных домашних заданиях для детей в период онлайн обучения. В ходе проверки будет дана оценка обеспечения доступности образования. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении пресс-службы.

Во вторник в социальных сетях и СМИ появились сообщения о том, что ученикам школы номер 38 в Калининграде предоставлялась возможность бесплатно выполнять домашние задания на одной из образовательных платформ с 08:00 до 16:00, а затем нужно было покупать подписку.

Комитет образования Калининграда опроверг эти сведения. Председатель комитета Татьяна Петухова в среду сообщила журналистам, что домашние задания школьникам в период их дистанционного обучения с 16 по 30 ноября вообще не задавались. Педагоги, по ее словам, использовали цифровые платформы Учи.ру и SkySmart, которые прежде всего предназначены для проверки знаний учеников во время урока. При этом платформа SkуSmart, например, с 08:00 до 16:00 используется бесплатно, и педагоги пользовались этим ресурсом примерно до 14:00. "Поэтому, естественно, ни о какой плате мы здесь не говорим", - подчеркнула Петухова, предположив, что, возможно, кто-то из учеников решил выполнить уже после занятий задание, которое нужно было сделать во время урока, и уже тогда столкнулся с необходимостью оплаты.

С 1 декабря все школы Калининграда перешли в штатные режим работы с очными занятиями для всех учеников.