Власти Петербурга и Ленобласти согласуют генпланы по важнейшим объектам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области договорились о согласовании генеральных планов для объектов, которые будут решать задачи двух регионов в одной агломерации. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

"Есть договоренность с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко о согласовании генпланов в части тех объектов, которые призваны решить наши общие задачи. Это касается жилищного строительства, транспортного сообщения, экологии и других направлений. Жилые пригороды Петербурга переходят в Ленинградскую область. Дорожная сеть города продолжается магистралями соседнего региона. Мы - одна агломерация", - процитировали в пресс-службе губернатора города Александра Беглова.

В сообщении отмечается, что новый генплан Петербурга уже прошел необходимые согласования, идет подготовка к общественному обсуждению документа. Также для реализации входящих в него проектов, в частности, строительства широтной скоростной магистрали власти города заручились поддержкой федеральных ведомств.

"Генеральный план на ближайшие десятилетия сохранит ключевые решения. Мы сформируем транспортный каркас города, будем развивать инженерную инфраструктуру. Продолжим устранять дисбаланс между строительством жилья и социальной инфраструктуры", - приводит пресс-служба слова Беглова.

Ранее в пресс-службе правительства Ленинградской области сообщили, что власти региона совместно с Петербургом к середине ноября планируют представить комплексную программу транспортного и дорожного развития агломерации на основании поручения зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина. Проекты будут ранжированы по значимости и финансированию на период до 2024 года.

До этого сообщалось, что развитие агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области предусматривает создание общего центра управления рядом отраслей хозяйства двух регионов. Это касается здравоохранения, социальной инфраструктуры, дорожной, транспортной инфраструктуры, строительства.